Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США обвинили Россию в использовании голода как инструмента войны

Госсекретарь США Блинкен заявил, что Россия использует голод в качестве инструмента войны

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия использует ситуацию с продовольственным кризисом в качестве инструмента войны. Его слова в ходе заседания СБ ООН приводит РИА Новости.

«В 2018 году Совет безопасности принял резолюцию 2417, которая осудила использование голода гражданских лиц в качестве инструмента войны и отметила, что подобное использование может составлять военное преступление», — сказал Блинкен.

По мнению Блинкена, российские власти намеренно не соблюдали данную резолюцию и использовали «голод мирных граждан для продвижения своих целей».

Госсекретарь также обвинил Россию в препятствовании осуществлению морской торговли с Украиной. Он заявил, что Россия якобы многократно наносила удары по украинским портам и похищала продовольствие с украинских складов. При этом доказательств своим словам Блинкен не привел.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил о подозрениях по поводу экспорта украинского зерна в хранилища европейских государств. Дипломат напомнил, что, согласно заявлениям представителей Запада, сырье вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю, однако у России есть сомнения, что зерно поставляют нуждающимся странам.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Центробанк разрешил без ограничений покупать наличную валюту
Блогерша купила в интернете топ размера XXL и едва натянула его на плечи
США обвинили Россию в использовании голода как инструмента войны
В Германии приняли закон для контроля за выполнением санкций против России
Tesla призвали выкупить собственные акции на миллиарды долларов
В ООН раскритиковали предположение об оплате зерном поставок оружия на Украину
Япония запретила экспорт в Россию еще одной категории товаров
Погба отказался от перехода в «Манчестер Сити» из-за страха перед фанатами МЮ
Эд Ширан стал отцом во второй раз
В США заявили о нежелании обсуждать с Эрдоганом возражения Турции по НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.