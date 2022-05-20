США обвинили Россию в использовании голода как инструмента войны

Госсекретарь США Блинкен заявил, что Россия использует голод в качестве инструмента войны

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия использует ситуацию с продовольственным кризисом в качестве инструмента войны. Его слова в ходе заседания СБ ООН приводит РИА Новости.

«В 2018 году Совет безопасности принял резолюцию 2417, которая осудила использование голода гражданских лиц в качестве инструмента войны и отметила, что подобное использование может составлять военное преступление», — сказал Блинкен.

По мнению Блинкена, российские власти намеренно не соблюдали данную резолюцию и использовали «голод мирных граждан для продвижения своих целей».

Госсекретарь также обвинил Россию в препятствовании осуществлению морской торговли с Украиной. Он заявил, что Россия якобы многократно наносила удары по украинским портам и похищала продовольствие с украинских складов. При этом доказательств своим словам Блинкен не привел.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил о подозрениях по поводу экспорта украинского зерна в хранилища европейских государств. Дипломат напомнил, что, согласно заявлениям представителей Запада, сырье вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю, однако у России есть сомнения, что зерно поставляют нуждающимся странам.

