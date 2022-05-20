В российском регионе ввели режим повышенной готовности

Власти Кузбасса ввели режим повышенной готовности из-за сильного ветра и опасности пожаров

Власти Кузбасса ввели режим повышенной готовности из-за повышения класса пожарной опасности и усиления ветра. Соответствующее решение принял губернатор Сергей Цивилев, документ опубликован на сайте правительства российского региона.

В сообщении уточняется, что режим действует с 08:00 по местному времени 20 мая до 08:00 24 мая.

«Главному управлению МЧС России по Кемеровской области — Кузбассу организовать оповещение населения через операторов сотовой связи о сложившейся обстановке», — говорится в документе.

В конце апреля в другом российском регионе — Курганской области — из-за угрожающих населенным пунктам природных пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Повышение классов пожарной опасности и рост числа пожаров обусловила сухая и ветреная погода, а также высокие температуры.