Пентагон заявил об уничтожении последней ракеты с химоружием

Пентагон сообщил об уничтожении последней ракеты с химоружием VX

В Пентагоне отчитались об уничтожении остатков химического оружия на экспериментальном заводе в Ричмонде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление оборонного ведомства.

«Последняя ракета M55, содержащая ядовитый агент X или нервно-паралитический агент VX, была уничтожена на экспериментальном заводе по уничтожению химических агентов Blue Grass в Ричмонде, штат Кентукки, 19 апреля 2022 года», – следует из сообщения. Всего с июля 2021 по май 2022 года США ликвидировали около 18 тысяч ракет M55.

По словам заместителя помощника министра обороны США по сокращению угроз и контролю над вооружениями Кингстона Райфа, США достигли ключевого этапа на пути к полному химическому разоружению.

Ранее в мае посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить химическое оружие, имеющееся в стране. В дипмиссии напомнили, что Москва еще в 2017 году ликвидировала свой арсенал, что было подтверждено Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ведомство призвало американскую общественность задуматься, с какой целью Вашингтон затягивает ликвидацию арсенала, а то время как все другие страны такое оружие уничтожили. «Именно США, а не Россия, остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, до сих пор не избавившейся от запасов боевых отравляющих веществ», — подчеркнули в дипмиссии.