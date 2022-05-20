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В Канаде запретили использование продукции Huawei и ZTE

Канада запретила использование в стране продукции и услуг компаний Huawei и ZTE

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Министр по делам инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил о запрете на использование в стране продукции и услуг китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, правительство обеспечивает долгосрочную безопасность телекоммуникационной инфраструктуры Канады. В рамках этого плана было решено запретить включение продуктов и услуг Huawei и ZTE в телекоммуникационные системы государства.

Глава ведомства добавил, что решение было принято после тщательного изучения независимыми агентствами по вопросам безопасности и консультаций с ближайшими союзниками страны.

Ранее топ-менеджеры Huawei рассказали, какие шаги нужно предпринять, чтобы компания не прекратила существование. Председатель правления корпорации Го Пин заявил, что в нужно увеличивать объемы стратегических инвестиций. По его словам, компании следует развиваться в трех направлениях — теоретические прорывы, архитектурная реконструкция и реконструкция программного обеспечения.

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Марина Совина
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