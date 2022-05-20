Российские силовики получили списки погибших и плененных военных ВСУ

РИА Новости опубликовало имена более двух тысяч погибших и плененных военных ВСУ

Сотрудники российских силовых ведомств получили списки погибших, пропавших без вести, а также попавших в российский плен на южном направлении военных ВСУ. Документы опубликовало РИА Новости.

Списки насчитывают более двух тысяч имен и фамилий. «Благодаря помощи украинских патриотов из ВСУ в руки российских силовиков были переданы списки украинских бойцов, погибших, пропавших без вести и пленных на одном лишь небольшом участке фронта на Южном направлении, в том числе и на острове Змеиный», — сообщил источник в силовых ведомствах.

Собеседник агентства счел странным, что в списках подавляющее большинство составляют рядовые и младший командный состав.

По его словам, за последний месяц Генштаб Украины испытывает острый кадровый голод и направляет на передовую огромное число плохо обученных новобранцев, а также боевиков территориальной обороны, которые были призваны в ходе всеобщей мобилизации. Он подчеркнул, что командование армии Украины не торопится вносить погибших новобранцев в список.

«Потому что реакция социума на гибель молодых людей может стать болезненной для общественного мнения. Погибших солдат киевское руководство заносит в списки "пропавших без вести", чтобы потом по истечении некоторого времени, постепенно вбрасывать их в боевые потери», — пояснил собеседник РИА Новости.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за минувшие сутки на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 украинский военный. Отмечается, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые нуждаются в помощи, отправлены на лечение в медицинские учреждения в Новоазовске и Донецке.

До этого в сети появилось видео, на котором бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на свое командование и отказываются вести боевые действия. По словам военнослужащих, у них нет ни подкрепления, ни тяжелой боевой техники, ни командования.