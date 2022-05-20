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Россиян предупредили о потере иммунитета после коронавируса

Врач Токарев допустил развитие иммунодефицита или гиперергической реакции после COVID-19

Фото: Pixabay

Врач-педиатр, главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что россияне могут столкнуться с потерей иммунитета после перенесенного коронавируса. Об этом он заявил в беседе с Ura.ru.

Токарев заявил, что COVID-19 воздействует на иммунную систему, поэтому ее состояние после болезни необходимо проверить у врача. Он допустил развитие иммунодефицита или гиперергической реакции после коронавируса.

«Мы видим таких пациентов, у которых после COVID-19 развивается временный иммунодефицит, они начинают чаще, чем ранее, болеть другими вирусными и бактериальными инфекциями, и это должно настораживать. А иногда мы наблюдаем гиперергию, то есть сверхреакцию. В этом случае COVID-19 становится мощным триггером, спусковым крючком для прогрессирования аутоиммунных и аллергических заболеваний — артритов, склеродермии, дерматитов, псориаза, экземы. То есть кому-то коронавирус "подсаживает" иммунную систему, а кому-то наоборот избыточно стимулирует», — предупредил специалист.

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Профилактолог добавил, что о сбое иммунитета после коронавируса свидетельствуют поднимающаяся до 37,5 градуса температура, утомляемость, сонливость и слабость. Также после COVID-19 могут появляться простудные заболевания, потливость и астенический синдром, при котором «жизнь становится "как каторга"». При наличии этих симптомов Токарев призвал обратиться за помощью к врачу-специалисту и обследовать иммунную систему.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки новой волны COVID-19. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная заявила, что эпидемический процесс может активизироваться осенью.

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Марина Совина
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