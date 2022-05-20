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Все находившиеся на «Азовстали» украинские военные вышли с территории завода

Симоньян сообщила о выходе всех находившихся на «Азовстали» в Мариуполе украинских военных

Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости

Все находившиеся на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе украинские военные вышли с его территории. Об этом сообщила лавный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, ее слова приводит РИА Новости.

«С "Азовстали" все вышли», — заявила журналистка.

С аналогичным заявлением выступил Первый канал. Отмечалось, что все военнослужащие, находившиеся на территории предприятия, сложили оружие и капитулировали.

Ранее 20 мая журналист Первого канала Ирина Куксенкова сообщила, что командир полка украинских вооруженных сил «Азов» Денис Прокопенко (Редис) вышел с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен. Накануне стало известно, что заместитель командира батальона «Азов» Святослав Паламар (Калина) также покинул завод. По данным корреспондента Дмитрия Стешина, это произошло вечером в среду, 18 мая.

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Марина Совина
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