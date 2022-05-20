Экономист предупредил об опасности создания западного нефтяного картеля

Аналитик Юшков рассказал о риске дефицита нефти из-за создания западного картеля

Создание нефтяного картеля США и Евросоюза (ЕС) противоречит законодательству западных стран. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил об опасности такого объединения.

Незаконный картель

По словам специалиста, создание картеля, которое обсуждалось на заседании G7, будет противоречить решениям, принимаемым в Вашингтоне и Брюсселе.

«Пока что подобные картели запрещены напрямую законодательством и Соединенных Штатов, и Евросоюза. И, наоборот, мы видим, что в США принимается сейчас строгое антикартельное законодательство — тот самый законопроект NOPEC (документ запрещает картели, производящие и экспортирующие нефть — прим. «Ленты.ру»), который запрещает даже уже существующие картели ОПЕК и ОПЕК+», — объяснил аналитик.

С одной стороны, принимать закон, запрещающий картели, а с другой стороны, создать картель потребителей, чтобы диктовать цены на покупаемую нефть, довольно странно. Это противоречивые вещи, непонятно, как одно с другим будет соотноситься Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Риск дефицита нефти

Идея создания картеля появилась из-за невозможности введения полного нефтяного эмбарго на российские энергоресурсы, отметил Юшков.

«Если убрать российскую нефть вообще, тогда Россия частично сократит объем экспорта и объем добычи, а это значит, что на дефицитном рынке еще больше будет недопоставка. Оставшаяся в мире нефть нероссийского происхождения подорожает в разы. Поэтому и думают не убирать Россию с рынка, чтобы не усугублять дефицит, а сделать так, чтобы она получала меньше денег за каждую тонну своей нефти», — рассказал он.

Риск дефицита нефти очень серьезен. Он произойдет из-за нежелания России продавать черное золото по сниженной стоимости, считает аналитик.

«Надо будет разорвать все действующие контракты и сказать России: "знаете, мы тут создали картель, теперь от его имени хотим подписать новый договор, где вы будете получать значительно меньше денег, то есть продавать не по 100, не по 70 долларов за баррель, а по 20-30 долларов"», — пояснил он.

Это путь к тому, что Россия скажет, что подписывать новые контракты и продавать нефть не будет, а будет готова действовать только по старым контрактам Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

По мнению Игоря Юшкова, это порождает риски еще большего энергетического кризиса. В случае приостановки поставок из России, цены подскочат еще больше.

«Получается, что Россия частично компенсирует свои потери от снижения объемов экспорта за счет того, что возрастет цена. А страны, которые организовывали этот картель, и объемов лишатся, и получат повышение цен на всю остальную имеющуюся нефть. Получается, что основной цели лишить Россию доходов они не достигнут, а дефицит на мировом рынке, которого пытаются избежать, как раз таки реализуется», — сказал он.

Сдерживание цен

Формальных способов для сдерживания цен на нефть у западных стран нет. Поэтому руководство западных стран давит на свои же нефтяные компании, заставляя их отказаться от закупок у Москвы, отмечает Юшков.

«Любая другая нефть стоит под 100 долларов за баррель, а наша по 70-75. Нам приходится перестраивать рынки сбыта, уходить в Азию. Чтобы выбить других поставщиков, которые имеются в Азии, нам приходится давать скидку. Такой инструмент работает, но он же приводит к тому, что нероссийская нефть дорожает, потому что им приходится искать новых поставщиков и доплачивать за то, что их нефть не российского происхождения», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что страны G7 обсуждают создание специального картеля, целью которого станет установление ценового порога на российскую нефть. По словам главы американского Минфина Джанет Йеллен, это сократит прибыль Москвы.

