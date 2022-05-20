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В Башкирии пройдет турнир по стрельбе из традиционного лука

В Республике Башкортостан пройдет открытый турнир по стрельбе из традиционного лука

Фото: Bashinform

В Абзелиловском районе Республики Башкортостан пройдет открытый турнир по стрельбе из традиционного лука. Участники состязания поборются за Кубок полного кавалера ордена Славы Валиахмета Сулейманова, передает «Башинформ».

Участники турнира будут соревноваться в народных исторических костюмах. Мероприятие пройдет 21 мая. К участию допускаются традиционные луки, включающие в себя венгерский, башкирский, турецкий, корейский, монгольский и другие виды вооружений. Победителей ждут грамоты и призы.

Ранее сообщалось, что в Башкирии откроют историко-этнографический музей героя башкирских народных произведений Кахыма-тури, прототипом которого стал участник Отечественной войны 1812 года Кахым Мурзашев.

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Евгений Шульгин
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