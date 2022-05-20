25-летняя девушка вышла замуж за 71-летнего мужчину через месяц после знакомства

The Sun: в США девушка вышла замуж за мужчину на 46 лет старше нее после месяца знакомства

Жительница Филадельфии, США, вышла замуж за мужчину на 46 лет старше нее через месяц после знакомства и столкнулась с осуждением со стороны семьи и друзей. Историю девушки публикует The Sun.

25-летняя Даниэль Рейфф с детства страдала от повышенной сонливости, отсутствия аппетита и болей в костях и мышцах, однако врачи не могли понять, что с ней. По совету подруги она записалась на сеанс к 71-летнему мастеру Рейки (вида нетрадиционной медицины, в которой используется техника «исцеления путем прикасания ладонями» — прим. «Ленты.ру») Говарду Рейффу. Через шесть сеансов между ними возникла любовная связь.

После признания в чувствах влюбленные сбежали, ничего не сказав семье и друзьям. Они поженились втайне от всех и стали жить вместе. Позже Рейфф решилась рассказать матери об избраннике и привела супруга в родительский дом. «У мамы отвисла челюсть. Он был старше нее на 15 лет. Мама отказалась нас принять, сказав, что он слишком стар для меня», — рассказала она.

Молва о романе быстро распространилась, и все близкие Говарда и Даниэль узнали об их связи. Друзья не одобрили их союз и прекратили общение. Пара начала сталкиваться с критикой и со стороны незнакомцев, которые принимали мужчину за отца или дедушку его супруги.

Несмотря на осуждение, влюбленные счастливы в браке уже два года. До этого мужчина никогда не был женат и не имел детей. «Мы часто говорим о том, что он умирает. Больше всего я боюсь, что когда стану вдовой, каждый сможет сказать: "Я же тебе говорил"», — рассказала Даниэль. Она добавила, что осознает невозможность родить детей от мужа из-за его возраста, но ее это не смущает.

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