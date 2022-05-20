Американский боец UFC пошутил о росте цен на топливо в стране

Американский боец UFC Хорхе Масвидаль пошутил, что хочет получить гонорар бензином

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль пошутил на тему роста цен на топливо в США. Пост доступен в социальных сетях спортсмена.

«За следующий поединок хочу получить гонорар бензином», — написал 37-летний американец, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Спортсмен кубинского происхождения неоднократно высказывался в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа и критиковал нынешнего главу государства — Джо Байдена.

В марте Масвидаль уступил соотечественнику Колби Ковингтону. Это поражение стало для бойца третьим подряд. До этого он дважды проиграл действующему чемпиону UFC в полусреднем весе Камару Усману.

Масвидаль одержал 35 побед в MMA при 16 поражениях. Он также дрался под эгидами Bellator и Strikeforce. Американец подписал контракт с UFC в 2013 году.