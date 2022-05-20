Финляндия проведет учения по подготовке к потоку мигрантов из России

Финляндия планирует осенью провести учения по подготовке к потоку мигрантов из России

Финляндия планирует провести осенью масштабные учения по подготовке к массовому потоку мигрантов через восточную границу с Россией, пишет Helsingin Sanomat.

На учениях будут проверяться степень готовности и стратегия действий чиновников, разрабатываться способы принятия международной помощи, рассказал руководитель отдела пограничной охраны и сил быстрого развертывания главного управления финской Пограничной службы Юсси Напола.

По данным газеты, учения получили название Latu 22, в них будут задействованы представители многих ведомств, в частности пограничная служба, Министерство внутренних дел и Министерство обороны, полиция и миграционная служба. Власти страны считают, что Финляндии необходимо держать под контролем ситуацию, при которой большой поток людей может пройти через восточную границу за небольшой период времени.

При этом отмечается, что учения были запланированы до начала спецоперации России на Украине, а именно после возникших проблем на границе Польши и Белоруссии в конце 2021 года. Тогда Минск направил через границу в Польшу и Литву тысячи мигрантов. Происходящее сочли гибридной операцией Белоруссии и ответом страны на санкции Евросоюза (ЕС), введенные из-за нарушения прав человека. Якобы уже тогда в Финляндии задумались о том, способна ли Москва провести подобную операцию против Хельсинки.

«Ситуация на Украине сделала эти учения еще актуальнее», — подчеркнул Напола.

Ранее стало известно, что Эстония захотела отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с Россией, подписанными 18 февраля 2014 года. С инициативой выступила Консервативная народная партия страны.

