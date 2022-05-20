Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Финляндия проведет учения по подготовке к потоку мигрантов из России

Финляндия планирует осенью провести учения по подготовке к потоку мигрантов из России

Фото: Heikki Saukkomaa / Reuters

Финляндия планирует провести осенью масштабные учения по подготовке к массовому потоку мигрантов через восточную границу с Россией, пишет Helsingin Sanomat.

На учениях будут проверяться степень готовности и стратегия действий чиновников, разрабатываться способы принятия международной помощи, рассказал руководитель отдела пограничной охраны и сил быстрого развертывания главного управления финской Пограничной службы Юсси Напола.

По данным газеты, учения получили название Latu 22, в них будут задействованы представители многих ведомств, в частности пограничная служба, Министерство внутренних дел и Министерство обороны, полиция и миграционная служба. Власти страны считают, что Финляндии необходимо держать под контролем ситуацию, при которой большой поток людей может пройти через восточную границу за небольшой период времени.

При этом отмечается, что учения были запланированы до начала спецоперации России на Украине, а именно после возникших проблем на границе Польши и Белоруссии в конце 2021 года. Тогда Минск направил через границу в Польшу и Литву тысячи мигрантов. Происходящее сочли гибридной операцией Белоруссии и ответом страны на санкции Евросоюза (ЕС), введенные из-за нарушения прав человека. Якобы уже тогда в Финляндии задумались о том, способна ли Москва провести подобную операцию против Хельсинки.

«Ситуация на Украине сделала эти учения еще актуальнее», — подчеркнул Напола.

Ранее стало известно, что Эстония захотела отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с Россией, подписанными 18 февраля 2014 года. С инициативой выступила Консервативная народная партия страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На западе России создадут 12 воинских частей из-за «угроз у границ»
Во «ВКонтакте» пройдет самая масштабная «Ночь музеев»
Финляндия назвала дату прекращения поставок газа из России
Китай выразил протест Канаде из-за запрета использовать Huawei и ZTE
Стилистка раскрыла лайфхаки по выбору идеальных джинсов
Стала известна судьба меню «Макдоналдс» под новым брендом
Минобороны заявило о поражении ракетами 12 пунктов управления ВСУ на Украине
Борцы устроили массовую драку на турнире в Москве и попали на видео
Минобороны заявило об уничтожении 10 украинских беспилотников
Минобороны сообщило о перехвате 17 украинских снарядов РСЗО «Смерч»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.