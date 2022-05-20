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Лукашенко назвал причину отсутствия мобильного телефона

Лукашенко рассказал, что не использует смартфон в целях безопасности

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил об опасности мобильных телефонов, а также назвал причину, по которой сам их не использует. Об этом пишет БЕЛТА.

В рамках встречи с пионерским активом он посоветовал молодым людям меньше времени проводить в смартфонах, чтобы не превращаться в «маленьких старичков, все время тыкающих в телефон».

«Телефон — это прежде всего средство общения и интернет. Интернет надо использовать, чтобы получить необходимую для жизни информацию, но не все время там висеть», — указал Лукашенко. При этом глава государства рассказал, что сам не пользуется мобильным телефоном по нескольким причинам. В частности, в целях безопасности.

Ранее Лукашенко предложил взять пример с Китая в вопросе информационной безопасности, особенно в интернете. Он подчеркнул, что сегодня против Белоруссии «развернута гибридная война», главной составляющей которой является противоборство в информационной среде.

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Варвара Кошечкина
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