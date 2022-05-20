Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Число случаев заражения оспой обезьян в Испании достигло 30

Pais: Минздрав Испании заявил, что число заражений оспой обезьян в Испании достигло 30

Фото: Cynthia S. Goldsmith, Russell Regnery / CDC / Reuters

Число случаев заражения оспой обезьян в Испании достигло 30. Об этом сообщает газета Pais со ссылкой на испанский Минздрав.

По информации издания, положительные результаты инфицированных были подтверждены ПЦР-тестами. Так, 23 новых ПЦР-теста, взятых у пациентов с подозрением на заражение оспой обезьян и проведенных в Национальном центре микробиологии, оказались положительными. Ранее в стране сообщалось о семи зараженных.

Pais пишет, что большинство зараженных — мужчины в возрасте около 35 лет. Предполагается, что они заразились после половых контактов с другими мужчинами.

Ранее стало известно, что ВОЗ решила созвать чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. Главными темами встречи станут способы передачи заболевания, его распространенность среди представителей ЛГБТ-сообщества, а также ситуация с вакцинами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Командир бригады ВСУ Волына покинул «Азовсталь» и сдался в плен
Во Франции объявили состав нового правительства
На Дальнем Востоке в коробках из-под соли для ванн обнаружили наркотики
В Госдуме ответили на слова об отказе России вступить в НАТО в 90-х
В Швеции сняли украинский флаг со здания посольства Литвы
Жительница Подмосковья выдумала интим-магазин и обогатилась
Нурмагомедов оценил вероятность проведения боя Федора Емельяненко
Австрия раскрыла план оплаты российского газа
В российском городе BMW сбил школьников на электросамокате
Порошенко предложил перекрыть нефтепровод «Дружба»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.