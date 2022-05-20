Pais: Минздрав Испании заявил, что число заражений оспой обезьян в Испании достигло 30

Число случаев заражения оспой обезьян в Испании достигло 30. Об этом сообщает газета Pais со ссылкой на испанский Минздрав.

По информации издания, положительные результаты инфицированных были подтверждены ПЦР-тестами. Так, 23 новых ПЦР-теста, взятых у пациентов с подозрением на заражение оспой обезьян и проведенных в Национальном центре микробиологии, оказались положительными. Ранее в стране сообщалось о семи зараженных.

Pais пишет, что большинство зараженных — мужчины в возрасте около 35 лет. Предполагается, что они заразились после половых контактов с другими мужчинами.

Ранее стало известно, что ВОЗ решила созвать чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. Главными темами встречи станут способы передачи заболевания, его распространенность среди представителей ЛГБТ-сообщества, а также ситуация с вакцинами.

