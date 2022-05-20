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Россиянок предупредили об опасности укусов пчел в увеличенные губы

Врач Алексанян заявил, что укушенная пчелой губа с гиалуронкой увеличится и провиснет

Фото: Viktor Pogontsev / Russian Look / Globallookpress.com

Пластический хирург Тигран Алексанян предупредил об опасности укусов пчел для россиянок, форма губ у которых скорректирована с помощью гиалуроновой кислоты или ботокса. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Специалист рассказал, что гиалуроновая кислота при воздействии токсина насекомого провоцирует сильную отечность, и участки тела, в которых содержится препарат, могут вздуться до неестественных размеров. «Конечно, губа не лопнет, но она сильно увеличится и провиснет. Дело в том, что при укусе пчелы выделяются пептиды, а гиалуроновая кислота в этот момент начинает притягивать много жидкости из организма, что и способствует деформированию и неестественному увеличению губ», — объяснил хирург. Он пообещал, что после выздоровления увеличенные губы вернутся к прежней форме, но восстановление может затянуться из-за присутствия гиалуронки.

Укушенные участки тела с ботоксом подвержены, по его словам, меньшей отечности. «Отечность может быть, но в таких же пределах, как у людей, в чьем организме нет подобных наполнителей», — сказал врач.

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Алексанян обратил внимание на то, что практически каждая вторая женщина делает себе уколы красоты и должна быть осведомлена о последствиях укусов насекомых. Кроме того, он предупредил о возможности анафилактического шока. «При попадании в организм токсина у человека, имеющего аллергическую реакцию на яд жалящего насекомого, начинается выработка специфических антител. «Отечность в этом случае может распространиться по всему телу, учащается сердцебиение», — предостерегает эксперт. Для купирования этих последствий и предотвращения смерти, рассказывает он, необходимо вовремя вколоть адреналин или принять антигистаминные препараты.

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Александра Лисица
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