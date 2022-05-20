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Лукашенко передал генсеку ООН личное послание

В ООН подтвердили получение личного послания от президента Белоруссии Лукашенко
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Антон Новодережкин / РИА Новости

Белорусский президент Александр Лукашенко отправил личное послание генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, информацию о получении письма подтвердил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.

По его словам, послание передал постпред Белоруссии в международной организации Валентин Рыбаков. «Мы не будем давать комментариев по поводу содержания послания», — отметил Дюжаррик.

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Ранее Рыбаков заявил об отголосках нацизма в санкциях Запада. По его словам, государствам Запада пора серьезно задуматься над политикой и гибко подойти к ее корректировке.

Политик считает, что еще не поздно принять правильное решение. Рыбаков согласен с призывом генсека ООН о необходимости отказа от санкций и реинтеграции производства продовольствия и удобрений Белоруссии во всемирные рынки.

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Марина Совина
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