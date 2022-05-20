Лукашенко передал генсеку ООН личное послание

В ООН подтвердили получение личного послания от президента Белоруссии Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко отправил личное послание генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, информацию о получении письма подтвердил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.

По его словам, послание передал постпред Белоруссии в международной организации Валентин Рыбаков. «Мы не будем давать комментариев по поводу содержания послания», — отметил Дюжаррик.

Ранее Рыбаков заявил об отголосках нацизма в санкциях Запада. По его словам, государствам Запада пора серьезно задуматься над политикой и гибко подойти к ее корректировке.

Политик считает, что еще не поздно принять правильное решение. Рыбаков согласен с призывом генсека ООН о необходимости отказа от санкций и реинтеграции производства продовольствия и удобрений Белоруссии во всемирные рынки.