США помогут двум странам отказаться от российского газа

Газовая сделка с США поможет Финляндии и Эстонии прекратить импорт из России уже зимой

Американская энергетическая компания Excelerate Energy подписала договор о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Финляндию в течение 10 лет. Новая сделка поможет сразу двум странам — Финляндии и Эстонии — прекратить импорт природного газа из России уже этой зимой, сообщает Bloomberg.

Финский государственный оператор системы транспортировки природного газа Gasgrid Finland OY согласился зафрахтовать танкер FSRU компании Excelerate Energy. Такое судно используется для приема сжиженного газа и его регазификации, когда топливо становится пригодным для обычного использования.

Генеральный директор американской компании Стивен Кобос заявил о планах отправить танкер Exemplar в Финляндию к концу 2022 года. Судно отправится в Балтийское море из Аргентины в конце лета. По словам Кобоса, морской терминал для импорта СПГ поможет странам полностью отказаться от газа из России, а избыток полученного топлива может быть экспортирован соседним странам.

Для энергоснабжения Финляндии и Эстонии необходимо примерно 3 миллиарда кубометров газа в год, свидетельствуют данные, предоставленные главой Excelerate Energy. Благодаря новому проекту страны будут обеспечены газом в объеме 5 миллиардов кубометров в год.

После начала военной операции России на Украине многие европейские страны захотели окончательно покончить с зависимостью от импорта российских энергоресурсов. Так, Германия, Италия и ряд других стран Европы пытаются нарастить объемы поставок СПГ с помощью танкеров FSRU. В начале мая немецкая энергетическая компания RWE AG по поручению правительства Германии зафрахтовала две плавучие установки для регазификации СПГ, использование которых увеличит запасы страны на 10-14 миллиардов кубометров газа.

В ФРГ также заявили о подготовке кризисного плана на случай, если поставки газа из России внезапно прекратятся. Пакет мер будет включать в себя в том числе предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний. Кроме того, государство планирует взять под контроль критически важные предприятия — к примеру, нефтеперерабатывающие заводы, включая иностранные.