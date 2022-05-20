В России разработали портативную РЛС для защиты от дронов

В «Ростехе» разработали портативную РЛС для защиты важных объектов от дронов

Холдинг «Росэлектроника» разработал портативную радиолокационную станцию (РЛC), предназначенную для защиты объектов критически важной инфраструктуры. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

«Устройство может обнаруживать малогабаритные дроны на расстоянии более 1000 метров, в том числе на сверхмалых высотах. РЛС создана на отечественной элементной базе, весит всего пять килограммов и может быть использована в качестве носимого устройства», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что «принцип работы новой РЛС основан на использовании эффекта Доплера и обработке сигналов движущихся объектов или их движущихся частей», например, винтов беспилотников, находящихся в режиме зависания. Также станция «способна обнаружить автомобиль на расстоянии более десяти километров».

«Основная задача новой радиолокационной станции — поиск низколетящих малогабаритных воздушных целей и других угроз, например, наземных роботизированных комплексов. РЛС может одновременно сопровождать до 32 целей», — сказал гендиректор Рыбинского завода приборостроения (РЗП) Андрей Комогорцев.

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