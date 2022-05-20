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В России разработали портативную РЛС для защиты от дронов

В «Ростехе» разработали портативную РЛС для защиты важных объектов от дронов

Фото: Ростех

Холдинг «Росэлектроника» разработал портативную радиолокационную станцию (РЛC), предназначенную для защиты объектов критически важной инфраструктуры. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

«Устройство может обнаруживать малогабаритные дроны на расстоянии более 1000 метров, в том числе на сверхмалых высотах. РЛС создана на отечественной элементной базе, весит всего пять килограммов и может быть использована в качестве носимого устройства», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что «принцип работы новой РЛС основан на использовании эффекта Доплера и обработке сигналов движущихся объектов или их движущихся частей», например, винтов беспилотников, находящихся в режиме зависания. Также станция «способна обнаружить автомобиль на расстоянии более десяти километров».

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«Основная задача новой радиолокационной станции — поиск низколетящих малогабаритных воздушных целей и других угроз, например, наземных роботизированных комплексов. РЛС может одновременно сопровождать до 32 целей», — сказал гендиректор Рыбинского завода приборостроения (РЗП) Андрей Комогорцев.

В мае российский вице-премьер Юрий Борисов рассказал о применении в ходе СВО лазерного комплекса «Задира».

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Иван Потапов
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