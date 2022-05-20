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Минторг США отозвал экспортные привилегии у авиакомпании «Россия»

Министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у авиакомпании «Россия»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у авиакомпании «Россия». Причиной данного решения стали якобы имеющиеся нарушения ею экспортных ограничений против России, сообщает РИА Новости. Ограничения будут находиться в силе в течение 180 дней, после чего может быть принято решение об их продлении.

«Тесная координация США с их международными партнерами призвана лишить Россию возможности приобретать детали и ресурсы, необходимые ей для продолжения военной агрессии, — и сегодняшние меры способствуют соблюдению данных ограничений», — заявил заместитель министра торговли США Алан Эстевес.

В Минторге также подчеркнули, что Вашингтон подал Москве сигнал о том, что готов в любой момент применить свои «правоохранительные инструменты» в отношении любых нарушающих закон физических и юридических лиц из России.

Ранее сенатор Конгресса от штата Миссури Джош Хоули поспорил с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм о роли президента России Владимира Путина в росте цен на топливо, раскритиковав политику американского лидера Джо Байдена в отношении энергоресурсов.

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Марина Совина
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