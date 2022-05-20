В США заявили о нежелании обсуждать с Эрдоганом возражения Турции по НАТО

Салливан заявил, что Байден не намерен обсуждать с Эрдоганом возражения Турции по НАТО

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что лидер страны Джо Байден не планирует обсуждать со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом озабоченность Анкары по поводу расширения НАТО. Его слова передает РИА Новости.

«На данный момент таких планов нет», — заявил Салливан, отвечая на вопрос о консультациях президента в свете расширения Североатлантического альянса.

Ранее Анкара проинформировала НАТО о намерении сказать нет членству Швеции и Финляндии в альянсе. Президент страны заявил, что турецкая сторона не хочет совершать одну и ту же ошибку дважды. По его словам, Турция намерена решительно продолжать свою политику в этом направлении. «Мы сказали нашим партнерам, что скажем нет членству Швеции и Финляндии в НАТО. Будем продолжать наш путь в этом же направлении», — резюмировал Эрдоган.

18 мая представители Финляндии и Швеции официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Ратификация договора о вступлении может занять вплоть до года, заявили финские и шведские дипломаты. Заявки были переданы генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу послами двух стран. При этом проблемы могут возникнуть из-за нежелания Турции одобрить членство стран в альянсе.

