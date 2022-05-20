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Сбербанк вышел из состава акционеров ряда компаний экосистемы

«Сбер» перестал быть владельцем Okko, SberCloud и еще нескольких компаний экосистемы

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Сбербанк вышел из состава акционеров ряда компаний экосистемы. Владельцем сервисов «Звук», Okko, «Okko Спорт», SberCloud, группы компаний ЦРТ и ИТ-компании «Эвотор» значится АО «Новые возможности». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных ЕГРЮЛ.

ООО «Цифровые активы» «Сбера» больше не числится в списке учредителей указанных компаний. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем АО «Новые возможности» выступает физическое лицо. Сведения о компании были внесены в реестр 24 марта.

В Сбербанке сообщили, что в рамках актуализации стратегии пересматривается акционерное участие компании в ряде активов. Отмечается, что сделка совершена на рыночных условиях.

Ранее в рамках трансформации модели управления изменился состав правления Сбербанка. Свои посты покинули заместители правления Александра Бурик и Сергей Мальцев, а также член правления Наталья Алымова. «Исполнение их обязанностей будет возложено на первых зампредов банка», — уточнили в пресс-службе Сбербанка.

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Марина Совина
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