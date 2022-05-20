Россиянам дали совет по покупке техники на сером рынке

Эксперт по гаджетам Побыванец предупредил об отсутствии гарантии на технику с серого рынка

Гарантийное обслуживание от производителя техники при покупке на сером рынке действовать не будет — это невыгодно производителю, объяснил «Ленте.ру» главный редактор Wylsacom Media, специалист по гаджетам Александр Побыванец. Для того чтобы минимизировать возможность брака или покупки поддельного устройства, необходимо будет проверять гаджеты по серийным номерам.

«Если вы, например, покупаете технику Apple, то у них есть серийные номера и сайт, куда его можно забить и проверить, было ли устройство ранее активировано, официальный ли это продукт. В этом отношении риски можно минимизировать. С другой техникой поступаем аналогичным образом, пробиваем номера через специальные сайты. Но перед покупкой нужно обязательно озадачиться, чтоб уже на месте знать, где смотреть. Ну и, конечно, лучше выбирать проверенные магазины, которые давно работают в серой зоне», — порекомендовал эксперт.

Внимательно подходить к покупке устройства, по словам Побыванца, нужно будет еще и потому, что гарантийный ремонт таких устройств не предусмотрен.

«По логике истории с параллельным импортом бренды свернут свою официальную поддержку, ведь работа сервисов стоит денег. А, когда покупатели серой продукции претендуют на обслуживание, это даже странно и невыгодно производителю», — объяснил специалист.

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