Блогерша купила в интернете топ размера XXL и едва натянула его на плечи

The Sun: блогерша Тэйлор Хант заказала топ XXL онлайн и удивилась его маленькому размеру

Блогерша Тэйлор Мэри Хант купила в интернет-магазине ирландского ретейлера Primark модный топ и удивилась его маленькому размеру. Ее TikTok-роликом заинтересовались журналисты The Sun.

На размещенном видео юзерша с никнеймом @taylormariehunt запечатлела себя во время примерки заказанной онлайн вещи. Девушка приобрела укороченный топ с объемными рукавами в неоновую зеленую клетку.

Несмотря на то, что Хант указала при заказе размер XXL, она едва смогла натянуть топ на плечи и руки. Кроме того, тиктокерша пожаловалась, что бренд не учитывает особенности фигуры плюс-сайз-девушек, в частности, то, что обладательницы данного размера зачастую имеют объемную грудь.

Пользователи сети поддержали героиню материала и принялись делиться своим опытом покупок онлайн в комментариях под соответствующим роликом. «У меня было то же самое», «И я брала этот топ», «Размерный ряд у них, конечно, странный», — писали юзеры.

Ранее в мае блогерша Мэри Шарки заказала миди-юбку в онлайн-магазине и удивилась во время распаковки посылки. Девушка призналась, что не любит шопинг, однако ей пришлось обновить гардероб перед туристической поездкой в Мексику. С этой целью она купила упомянутую вещь в размере XL и едва смогла натянуть ее на одну ногу.