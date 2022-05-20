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Стало известно возможное последствие вступления Финляндии и Швеции в НАТО

МИД России считает, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО изменит ситуацию в Арктике

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может повлиять на ситуацию в Арктике, изменив вектор международного сотрудничества в этом регионе. С таким предположением выступил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, передает РИА Новости.

«Вопрос о вступлении или невступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс надо рассматривать в том числе под углом, насколько это будет содействовать укреплению доверия между арктическими странами, общественными институтами», — заявил дипломат.

В своем выступлении Корчунов также заявил, что Россия готова возобновить диалог с другими странами в рамках Арктического совета. По его словам, восстановление работы организации в полном формате соответствует интересам всего международного сообщества.

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Николай Чигасов
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