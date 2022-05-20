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Названы сроки вступления Украины в состав Евросоюза

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что Украина вступит в ЕС псле окончания конфликта и реформ

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Сроки вступления Украины в состав Европейского союза (ЕС) будут зависеть от того, как быстро страна сможет восстановиться после конфликта и провести необходимые реформы. Такое мнение выразила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире немецкого телеканала ZDF, пишет ТАСС.

Она отметила, что вступление государства в Евросоюз обычно занимает несколько лет с момента подачи заявки. «Требуется некоторое время, прежде чем можно стать кандидатом на вступление», — пояснила политик, отметив, что процедура также сильно зависит от того, как себя ведут присоединяющиеся страны.

«Хотела бы подчеркнуть, что очень многое зависит от самой Украины — от того, как ей удастся восстановиться после окончания этой войны, в чем мы будем ей помогать, как она реализует реформы, как избавится от олигархов, как проведет необходимые экономические преобразовании», — подчеркнула фон дер Ляйен, предложив увязать предоставление финансовой помощи Киеву на восстановление с проведением реформ в стране.

Ранее аналогичную оценку дали канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Оба политика уверены, что вступление и интеграция Украины в состав Евросоюза затянется на долгие годы. «Это не вопрос нескольких месяцев или лет», — считает Шольц. Он добавил, что более конкретные оценки по процессу интеграции Еврокомиссия представит в конце июня.

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Марина Совина
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