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В России решили помочь закрытым аэропортам юга и центра страны

Правительство выделило более 1,5 миллиарда рублей субсидий аэропортам юга и центра России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Правительство России решило выделить дополнительные средства в качестве компенсации закрытым из-за спецоперации на Украине аэропортам юга и центра страны — на субсидии было направлено еще более 1,5 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.

Сообщается, что в качестве помощи по компенсации операционных расходов из-за продления ограничения полетов правительство удвоило объем поддержки. Средства предназначаются для авиагаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Решение позволит сохранить инфраструктуру аэропортов и квалифицированный персонал. Новый транш также поступит из резервного фонда. Таким образом, общий объем поддержки воздушных портов уже превысил три миллиарда рублей», — пояснили в правительстве.

Рейсы в аэропорты ряда регионов Юга и Центральной России приостановлены с 24 февраля на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Временный запрет, на данный момент продленный до 25 мая, действует на полеты в 11 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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Дарья Рыбак
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