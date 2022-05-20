Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Китаянку выселили из квартиры за горы мусора

В Китае женщину выселили из съемной квартиры из-за скопившегося за два года мусора

Фото: Long Wei / Sipa Asia / Reuters

В китайском городе Цзясин провинции Чжэцзян женщину выселили из съемной квартиры из-за скопившихся отходов. Жительница азиатской страны не выносила мусор два года, сообщает Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

Арендодательница посетила квартиру в целях проверки и обнаружила там горы мусора, съемщица оставила лишь небольшие дорожки для прохода. Собственница попросила женщину заплатить за ремонт жилья и съехать. Для вывоза отходов была вызвана специальная служба.

Ранее жительница Новосибирска пожаловалась на скопление мусора в квартире умершего соседа — хлам проломил стену в ее ванной. Женщина не может сделать ремонт, пока соседнюю квартиру не расчистят. Она обращалась в управляющую компанию и мэрию города, но отходы так и не убрали.

В марте мужчина из Среднеуральска не смог попасть в свою квартиру из-за накопившегося в ней мусора и решил поселиться в подъезде. Он ночевал на коврике рядом с дверью в течение недели. Соседи обращались в управляющую компанию и к дочери мужчины, однако ситуацию не исправили.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
На западе России создадут 12 воинских частей из-за «угроз у границ»
Во «ВКонтакте» пройдет самая масштабная «Ночь музеев»
Финляндия назвала дату прекращения поставок газа из России
Китай выразил протест Канаде из-за запрета использовать Huawei и ZTE
Стилистка раскрыла лайфхаки по выбору идеальных джинсов
Стала известна судьба меню «Макдоналдс» под новым брендом
Минобороны заявило о поражении ракетами 12 пунктов управления ВСУ на Украине
Борцы устроили массовую драку на турнире в Москве и попали на видео
Минобороны заявило об уничтожении 10 украинских беспилотников
Минобороны сообщило о перехвате 17 украинских снарядов РСЗО «Смерч»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.