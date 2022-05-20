В России назвали сумму выплат гражданам на территории Украины

ТАСС: сумма единовременных выплат РФ гражданам на Украине составила около 200 млн рублей

Общая сумма выплат Россией единовременной помощи гражданам на территории Украины составила около 200 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что общая сумма выплат единовременной помощи в размере 10 тысяч рублей превысила 194 миллиона рублей. Он также добавил, что в настоящий момент выплаты гражданам на Украине продолжаются.

Россия начала выплачивать по 10 тысяч рублей бюджетникам и пенсионерам на освобожденных территориях Украины в конце марта. К середине апреля в МЧС РФ сообщили, что сумма соответствующих выплат превысила 50 миллионов рублей.