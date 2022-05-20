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В России назвали сумму выплат гражданам на территории Украины

ТАСС: сумма единовременных выплат РФ гражданам на Украине составила около 200 млн рублей

Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости

Общая сумма выплат Россией единовременной помощи гражданам на территории Украины составила около 200 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что общая сумма выплат единовременной помощи в размере 10 тысяч рублей превысила 194 миллиона рублей. Он также добавил, что в настоящий момент выплаты гражданам на Украине продолжаются.

Россия начала выплачивать по 10 тысяч рублей бюджетникам и пенсионерам на освобожденных территориях Украины в конце марта. К середине апреля в МЧС РФ сообщили, что сумма соответствующих выплат превысила 50 миллионов рублей.

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Алевтина Запольская
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