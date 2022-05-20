Школьница упала с восьмого этажа жилого дома в российском регионе

В Тульской области 13-летнюю школьницу госпитализировали после падения с восьмого этажа

В Кимовске Тульской области 13-летняя школьница упала с восьмого этажа жилого дома и выжила. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, девочку госпитализировали в больницу с различными травмами. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь.

В СК добавили, что по факту произошедшего следователи проводят проверку.

По данным местного издания Myslo, полиция рассматривает несколько версий случившегося. Известно, что девочка учится в 7 классе и что в школе у нее были проблемы с успеваемостью.

Ранее тела двух школьниц нашли под окнами многоэтажного дома в Санкт-Петербурге. Одной из погибших было 14 лет.