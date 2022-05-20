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Фестиваль «Беноевская весна-2022» состоится в Чечне

Фестиваль «Беноевская весна-2022» состоится в Чечне

Фото: «Чечня Сегодня»

В Чечне 23 июня пройдет состоится культурно-спортивный фестиваль «Беноевская весна-2022». Об этом сообщает «Чечня сегодня».

Как сообщил первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики Иса Тумхаджиев, подготовка к фестивалю идет полным ходом. Уже определен перечень ответственных лиц, которые займутся культурной, спортивной и концертной программами мероприятия.

Глава республики Рамзан Кадыров поручил подойти к вопросу организации фестиваля максимально ответственно.

«Необходимо создать наиболее комфортные условия как для зрителей, так и для участников фестиваля», — сказал он.

Кадыров добавил, что состязания будут проходить преимущественно по чеченским видам спорта, чтобы гости мероприятия поближе познакомились с национальными особенностями и культурой.

Ранее стало известно, что в Дагестане пройдет один из концертов музыкального фестиваля «Порт-Петровские ассамблеи», перфоманс будет посвящен Персидскому походу Петра I. С именем Петра I связаны многие объекты в республике, в том числе в Дербенте на месте землянки, где останавливался Петр I, возведен мемориальный комплекс «Домик Петра».

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Сергей Истомин
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