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Ветераны в США раскритиковали выделение Украине рекордного пакета помощи

Ветераны в США раскритиковали выделение помощи Украине в размере 40 млрд долларов

Фото: Pixabay

Организация «Обеспокоенные ветераны за Америку» раскритиковали выделение Украине рекордного пакета помощи в размере 40 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава организации Расс Дьюэрстайн заявил, что конгресс принимает массивный пакет помощи Киеву без ясности относительно стратегии Белого дома в отношении украинской стороны и того, как она отвечает американским интересам.

«Поспешность Вашингтона оказывает плохую услугу как американцам, так и украинцам, рискуя продлить войну и усилить напряженность», — сообщили ветераны США.

Новый пакет американских вооружений анонсировал ранее президент США Джо Байден. Глава Белого дома подчеркнул, что эти вооружения «будут направлены непосредственно на передовую».

Уточняется, что этот пакет заложен в законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около 40 миллиардов долларов, который сенат Конгресса США ранее одобрил.

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Марина Совина
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