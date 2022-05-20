Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США оценили желание американских военных начать войну с Россией

Сенатор Пол заявил, что военные США против войны с Россией и чрезмерной поддержки Киева
Рэнд Пол

Рэнд Пол . Фото: Pool / Reuters

Сенатор Рэнд Пол заявил, что военные США, прошедшие службу в горячих точках, выступают против гипотетической войны с Россией и чрезмерной поддержки Украины. Желание американских военных начать войну с РФ политик оценил в колонке для Federalist.

По его словам, ветераны, которые видели, к чему приводят бесконечные войны и смены режимов, не хотят войны с Россией и требуют сократить военное присутствие Соединенных Штатов.

Пол подчеркнул, что количество переданного Киеву оружия уже ударило по обороноспособности США, поскольку государство «практически опустошило свои арсеналы», отдав ключевое и дорогостоящее вооружение украинской стороне.

Ранее Пол заявил, что США придется попросить деньги у Китая, чтобы передать Украине пакет помощи на рекордные 40 миллиардов долларов. По его словам, американский бюджет не располагает средствами, необходимыми для выполнения обещанных обязательств перед украинской стороной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия получила списки погибших и плененных военных ВСУ
Названы различия московских и западных секс-вечеринок
Девушка потратила полмиллиона рублей на увеличение груди и возненавидела ее
Вора в законе Герлиани экстрадировали из Египта в Россию
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Эпидемиолог спрогнозировала сроки начала новой волны COVID-19
Объявление на двери ресторана растрогало пользователей сети
Донецк снова обстреляли со стороны Украины
Случаи заражения обезьяньей оспой выявили еще в двух странах
Москвичка перечислила главные страхи посетителей интимных вечеринок
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.