США попросят деньги у Китая на помощь Украине

Сенатор Рэнд Пол заявил, что США придется занимать деньги у Китая на помощь Украине

Сенатор Рэнд Пол заявил, что США придется попросить деньги у Китая, чтобы передать Украине пакет помощи на рекордные 40 миллиардов долларов. Его слова приводит портал Breitbart.

По его словам, американский бюджет не располагает средствами, необходимыми для выполнения обещанных обязательств перед украинской стороной.

«Думаю, важно знать, что у нас нет денег, которые мы можем отправить, мы вынуждены брать в долг у Китая, чтобы направить средства на Украину», — подчеркнул он.

Сенатор назвал неоправданным заимствование денежных средств на оказание военной помощь другому государству. «Я считаю, что большинство согласилось бы с этим займом, в том числе многие республиканцы, если бы речь шла о новой социальной программе. Но когда речь идет о военной помощи другой стране, они вряд ли скажут, что мы можем взять эти деньги, что это оправданное заимствование», — сказал он.

Новый пакет американских вооружений анонсировал ранее президент США Джо Байден. Глава Белого дома подчеркнул, что эти вооружения «будут направлены непосредственно на передовую».

Уточняется, что этот пакет заложен в законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около 40 миллиардов долларов, который сенат Конгресса США ранее одобрил.