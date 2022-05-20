Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США попросят деньги у Китая на помощь Украине

Сенатор Рэнд Пол заявил, что США придется занимать деньги у Китая на помощь Украине
Рэнд Пол

Рэнд Пол . Фото: Pool / Reuters

Сенатор Рэнд Пол заявил, что США придется попросить деньги у Китая, чтобы передать Украине пакет помощи на рекордные 40 миллиардов долларов. Его слова приводит портал Breitbart.

По его словам, американский бюджет не располагает средствами, необходимыми для выполнения обещанных обязательств перед украинской стороной.

«Думаю, важно знать, что у нас нет денег, которые мы можем отправить, мы вынуждены брать в долг у Китая, чтобы направить средства на Украину», — подчеркнул он.

Сенатор назвал неоправданным заимствование денежных средств на оказание военной помощь другому государству. «Я считаю, что большинство согласилось бы с этим займом, в том числе многие республиканцы, если бы речь шла о новой социальной программе. Но когда речь идет о военной помощи другой стране, они вряд ли скажут, что мы можем взять эти деньги, что это оправданное заимствование», — сказал он.

Новый пакет американских вооружений анонсировал ранее президент США Джо Байден. Глава Белого дома подчеркнул, что эти вооружения «будут направлены непосредственно на передовую».

Уточняется, что этот пакет заложен в законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около 40 миллиардов долларов, который сенат Конгресса США ранее одобрил.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия получила списки погибших и плененных военных ВСУ
Стало известно о готовящемся переходе пресс-секретаря Пентагона в Белый дом
Число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,2 миллиона человек
В России начались испытания двигателя для вертолета Ка-62
В Британии появилась возможность пожить в особняке на месте дома принцессы Дианы
США попросят деньги у Китая на помощь Украине
41-летняя Жизель Бюндхен снялась в откровенных образах для Vogue
Экономист спрогнозировал резкий скачок инфляции в США
Врач раскрыл неожиданные свойства клубники
Пентагон заявил об уничтожении последней ракеты с химоружием
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.