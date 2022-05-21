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Губернатор Курской области назвал число поврежденных зданий за два дня обстрелов

Старовойт сообщил, что в Курской области за два дня обстрелов повреждены более 30 зданий

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал число поврежденных домов в регионе за два дня обстрелов. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Так, в поселке Теткино повреждены детский сад, 9 многоквартирных и 23 частных дома. Также пострадали здания и сооружения сахарного и спиртзавода. В нескольких окнах школы в селе Дроновка выбиты стекла, также незначительные повреждения получила школа в Алексеевке, рассказал Старовойт. Таким образом, за 18 и 19 мая оказались повреждены более 30 зданий.

21 мая Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе обстрела российского села Попово-Лежачи в Курской области, вероятно, пытались уничтожить местную машинно-тракторную станцию. При обстреле были задействованы минометы и артиллерийские орудия.

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Марина Совина
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