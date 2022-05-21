Сравнение Венгрией санкций против России с атомной бомбой объяснили

Политолог Коньков уверен, что Европа в ближайшем будущем столкнется с миграционным потоком

Венгрия оказалась единственной страной в Евросоюзе, которая прямым текстом говорит о проблемах, с которыми сталкивается союз. Действительно, помимо экономического кризиса, который уже начался, страны союза в ближайшем будущем ожидает социальный кризис из-за большого притока мигрантов. Так прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о проблемах в союзе кандидат политических наук Александр Коньков. В разговоре с «Лентой.ру» политолог объяснил сравнение премьера антироссийских санкций с действием атомной бомбы.

Миграционный вопрос

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна выступает против необдуманных санкций в отношении России, так как они сопоставимы с действием атомной бомбы и ведут к голоду и массовой миграции.

«Ситуация складывается таким образом, что именно Венгрия оказывается единственной страной в Европейском союзе, которая называет вещи своими именами. Премьер страны говорит о проблемах и для экономики, и для социальной сферы», — уверен Коньков.

Помимо экономического кризиса, который разворачивается в Евросоюзе, да и во всем мире, есть еще и социальный кризис, спровоцированный неконтролируемой миграцией Александр Коньков политолог

Специалист напомнил, что Европейский союз уже сталкивался с проблемами миграционного потока из Ближнего Востока, однако вопрос был регулируемым.

«Когда была миграция с Ближнего Востока, то были понятны механизмы ограничения этой миграции. Все-таки между Евросоюзом и Ближним Востоком были определенные буфера как других государств, например Турции, так и естественные буфера в виде Средиземного моря. Между Украиной и Евросоюзом такого рода буферов сейчас нет», — убежден политолог.

Все решения, которые принимались в отношении украинских беженцев, были в экстраординарном порядке. Страны Евросоюза считали, что прием беженцев будет временным, уверен Коньков.

Никто из Европы пока возвращаться не хочет Александр Коньков политолог

«Венгрия достаточно принципиально ведет себя по отношению к мигрантам и четко бдит свою идентичность, которая и этнически, и культурно, и исторически значительно отличается от соседних народов. Миграционный поток людей показывает, что это достаточно серьезный социальный вызов для государств, если беженцы не вернутся обратно», — заявил политолог.

Национальный интерес

Отличие Венгрии от остальных стран Евросоюза в том, что ее премьер действует в национальных интересах. Поэтому страна активно отстаивает свое мнение и не готова соглашаться с мыслями большинства, считает Коньков.

Руководство Венгрии опирается в первую очередь на волю своего народа, а не на волю европейской элиты Александр Коньков политолог

«Прошли очередные парламентские выборы, на которых партия Орбана получила значительное преимущество. Лишний раз это является свидетельством для него и всех окружающих, что если опираться на национальные интересы, то можно быть вполне успешным политиком даже в условиях Европы», — заключил он.

Власти Венгрии поддержали предыдущие пять пакетов санкций Евросоюза в отношении России, однако категорически выступают против шестого пакета из-за включенного в него эмбарго на поставки российской нефти. Такой шаг разрушит венгерскую экономику, уточнили они.