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МИД раскрыл цель контрсанкций России

МИД: контрсанкции России нацелены на то, чтобы власти США изменили свое поведение

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Контрсанкции России носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить власти США изменить свое поведение. Об этом сообщается на официальном сайте МИД.

«Российские контрсанкции нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный "миропорядок, основанный на правилах", изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии», — раскрыли в ведомстве.

Там подчеркнули, что враждебные действия Вашингтона и дальше будут получать должный отпор.

Кроме того, в МИД заметили, что Москва открыта для честного взаимоуважительного диалога и отделяет американский народ от разжигающих русофобию американских властей «и тех, кто их обслуживает».

21 мая внешнеполитическое ведомство объявило, что Россия закроет въезд на территорию страны на постоянной основе для более чем 900 граждан США. Решение было принято в контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции.

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Варвара Кошечкина
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