В Северной Корее выявили почти 2,5 миллиона человек с «неизвестной лихорадкой»

Yonhap: в Северной Корее выявили почти 2,5 миллиона человек с «неизвестной лихорадкой»

Общее количество пациентов с симптомами «неизвестной лихорадки» в Северной Корее увеличилось почти до 2,5 миллиона человек. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление местных властей.

По данным агентства, за последние сутки в КНДР коронавирусом (его власти страны называют «лихорадкой») заразились около 220 тысяч человек. За тот же срок от инфекции умерли еще шесть человек. Всего с начала распространения «лихорадки» в стране 66 пациентов умерли.

За сутки от инфекции вылечились более 281 тысячи человек, 692,5 тысячи остаются в больницах и проходят лечение, пишет агентство. Из всех заболевших 1,76 миллиона уже выздоровели.

15 мая в КНДР выявили более 392 тысяч новых случаев заражения «неизвестной лихорадкой». Восемь «пациентов с повышенной температурой» скончались, утверждает агентство, добавив, что всего число погибших составляет 50 человек. У одного из скончавшихся был выявлен омикрон-штамм.

По указанию лидера КНДР Ким Чен Ына Северная Корея ввела в действие «чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда».