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Палестинский подросток погиб под обстрелом израильских военных

Минздрав Палестины сообщил о гибели 17-летнего подростка под обстрелом израильских военных

Фото: Pixabay

В Палестине 17-летний подросток погиб под обстрелом израильских военных в городе Дженин на Западном берегу Иордана. Об этом сообщил Минздрав ближневосточного государства, передает РИА Новости.

«Семнадцатилетний подросток погиб, 18-летний парень получил серьезные ранения от пуль израильских оккупантов в ходе их атаки на Дженин», — заявили в ведомстве.

Ранее, 11 мая, израильские солдаты застрелили репортера телеканала «Аль-Джазира» Ширин Абу Акле на Западном берегу реки Иордан на территории Палестины во время медиаосвещения армейского рейда Армии обороны Израиля в лагере беженцев в Дженине. Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в голову, после чего скончалась.

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Марина Совина
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