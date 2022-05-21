Названа причина остановки производства вакцин «Ковивак» и «Эпиваккорона»

Эпидемиолог Горелов сообщил, что на выпуск «Ковивака» и «Эпиваккороны» не поступали заявки

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов назвал причину остановки производства вакцин «Ковивак» и «Эпиваккорона». Он сообщил, что на их выпуск не поступали заявки из регионов, передает ТАСС.

Специалист уточнил в ходе международного конгресса «Оргздрав – 2022», что субъекты федерации направляют запросы только в отношении «Спутника V».

«В результате, остановлено производство "Ковивака", "Эпивака". Я не знаю, "Конвасэл" появился - увидит он свое будущее или не увидит», — заявил Горелов.

Он отметил, что медики не могут договориться о подходе к ревакцинации. Эпидемиолог подчеркнул, что в России необходимо провести популяционные исследования, чтобы определить уровень иммунитета после прививки и перенесенного заболевания, выяснить сроки для повторной вакцинации, кому она необходима и какими вакцинными платформами.

Ранее стало известно, что компания «Нанолек», которая производит вакцину Центра имени Чумакова «КовиВак», остановила ее производство. Об этом заявил первый заместитель гендиректора фармкомпании Максим Стецюк. Он объяснил остановку производства вакцины отсутствием потребности в ней у Минздрава.