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«Скучное» платье назвали самой популярной модной покупкой на лето

Who What Wear: белые платья названы самой популярной одеждой на лето 2022 года

Фото: Andrey Arkusha / Globallookpress.com

Редактор портала Who What Wear Максин Эггенбергер назвала «скучное» платье самой популярной модной покупкой на лето. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о нарядах снежно-белого цвета различных фасонов, которые были широко представлены в коллекциях дизайнеров в 2022 году. «В одежде данного оттенка есть что-то абсолютно летнее и вселяющее оптимизм, будь то кружевное причудливое платье или льняной минималистичный предмет гардероба», — отметила журналистка.

В свою очередь модный редактор Эмма Спеддинг подчеркнула, что считавшиеся ранее заурядными платья данной расцветки были переосмыслены модельерами. Так, при изготовлении указанных нарядов они придерживались правила «будь простым, но не скучным», пояснила журналистка.

Ранее в мае британская стилистка Анна Бей перечислила модели платьев, в которых никогда не выходят в свет женщины из высшего общества. В первую очередь эксперт призвала отказаться от платьев-балахонов, поскольку, по ее мнению, подобная одежда больше подходит пенсионеркам. Кроме того, специалистка порекомендовала не надевать платья с подплечниками, так как они визуально добавляют маскулинности образу.

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Алина Гостева
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