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США отказались подтверждать данные о планах по передаче Киеву ЗРК Patriot

Пентагон отказался подтверждать передачу ЗРК Patriot Украине в рамках военной помощи

Фото: Al Drago / Reuters

Министерство обороны США отказалось подтверждать данные о планируемой передаче Киеву американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в рамках военной помощи Украине на 40,1 миллиарда долларов. Об этом пишет ТАСС.

«У нас нет никакой дополнительной информации, кроме той, что имеется в стенограммах представителей министерства обороны высокого ранга и пресс-секретаря Пентагона», — заявили в пресс-службе оборонного ведомства.

19 мая сенат Конгресса США одобрил законопроект о выделении рекордного пакета военной помощи для Украины. Объем поддержки составит 40 миллиардов долларов. На инициативу в США отреагировали неоднозначно: ее противники утверждают, что правительство страны должно в первую очередь руководствоваться интересами американского народа, а не перечислять средства «без проверки и обсуждений».

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Марина Совина
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