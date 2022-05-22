Вице-губернатор Санкт-Петербурга станет главой «АвтоВАЗа»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов возглавит компанию «АвтоВАЗ»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов станет главой компании «АвтоВАЗ». Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, передает РИА Новости.

«Решения принимали на высшем уровне, и консультации проходили не один день, в том числе со мной. Решение принято», — сказал Азаров, отметив, что приветствует его. Он назвал Соколова «человеком с колоссальным управленческим опытом», в том числе в правительстве России, а также напомнил, что знаком с ним много лет. «Поэтому я уверенно могу сказать, что взаимодействие с региональной властью "АвтоВАЗа" выйдет на новый уровень», — добавил губернатор.

О том, что Соколов может возглавить «АвтоВАЗ», 20 мая сообщала «Фонтанка».

18 мая сообщалось, что работа основного производства заводов «АвтоВАЗа» приостановлена еще на неделю. Причиной такого решения стала нехватка комплектующих. «АвтоВАЗ» находится в таком режиме с 4 апреля с недельным перерывом. Нехватка комплектующих возникла после начала спецоперации на Украине.