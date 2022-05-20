Вице-губернатор Петербурга Соколов возглавит «АвтоВАЗ»

«Фонтанка»: вице-губернатор Санкт-Петербурга Соколов возглавит «АвтоВАЗ»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга, бывший министр транспорта России Максим Соколов возглавит «АвтоВАЗ». Об этом в пятницу, 20 мая, в своем Telegram-канале сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в дорожном блоке.

«Да, все так, в понедельник в Смольном его уже не будет. Накануне был в Москве, решение о переходе в "АвтоВАЗ" было принято на самом высоком уровне. Осталось с сотрудниками попрощаться», — рассказал собеседник издания.

18 мая сообщалось, что работа основного производства заводов «АвтоВАЗа» приостановлена еще на неделю. Причиной такого решения стала нехватка комплектующих. «АвтоВАЗ» находится в таком режиме с 4 апреля с недельным перерывом.

Нехватка комплектующих возникла после начала спецоперации на Украине. Renault, владевшая контрольным пакетом акций российской компании (67,69 процента), продала активы государству и покинула российский рынок. Права на «АвтоВАЗ» получило ФГУП «НАМИ», московский завод Renault перешел под контроль столичной мэрии.

По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, передача завода столичным властям не является национализацией. Он добавил, что сделка прошла за символическую сумму, у Renault не будет шанса выкупить актив обратно.