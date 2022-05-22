В Британии сообщили о подготовке Украины к наступлению со стороны Белоруссии

The Guardian: Украина стягивает силы к границе с Белоруссией, готовясь к возможному удару

Украинские войска ведут подготовку к возможному удару со стороны Белоруссии, к границе стягиваются войска. Об этом сообщает The Guardian.

По данным британского издания, в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ), готовясь к наступлению с севера, возводят укрепительные сооружения на границе с Белоруссией. Там уже находятся вооруженные отряды украинцев в возрасте от 19 до 60 лет.

20 мая мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что в Житомирской области Украины батальоны территориальной обороны начали возводить заграждения из бетонных блоков вдоль границы с Белоруссией.

10 мая Белоруссия объявила о развертывании сил специальных операций на территории недалеко от границы с Украиной. Так войска республики отреагировали на создание 20-тысячной украинской группировки.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.