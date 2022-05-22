Блинкен обсудил с главой МИД Франции поддержку Украины и расширение НАТО

Госсекретарь США Блинкен обсудил с главой МИД Франции Колонной расширение НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Франции Катрин Колонной поддержку Украине и расширение НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госдепартамента.

«Госсекретарь и министр иностранных дел Колонна согласились с необходимостью продолжения решительной поддержки Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Блинкен и Колонна также затронули тему альянса НАТО. Речь шла о способах поддержки заявок Финляндии и Швеции на вступление, а также ключевые темы предстоящего саммита в Мадриде.

«Собеседники согласились также с необходимостью реагирования на экстренные потребности в продовольствии и продовольственной безопасности миллионов людей, которые оказались в уязвимой ситуации по всему миру», — добавили в госдепартаменте.

20 мая Елисейский дворец объявил состав нового правительства Франции. Новым главой французского МИД была назначена посол республики в Великобритании Катрин Колонна. Во время президентского срока Жака Ширака она занимала должность министра-делегата по европейским делам.