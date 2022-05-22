В США заявили о возросшем риске конфликта между мировыми державами

Глава КНШ ВС США Милли заявил, что риск конфликта между мировыми державами возрос

Глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил о возросшем риске серьезного конфликта между мировыми державами. Его слова передает ТАСС.

«Мы сталкиваемся сейчас с двумя мировыми державами — Россией и Китаем», — констатировал Милли. По его словам, обе страны располагают значительным военным потенциалом и намерены «изменить нынешний порядок, основанный на правилах».