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В США заявили о возросшем риске конфликта между мировыми державами

Глава КНШ ВС США Милли заявил, что риск конфликта между мировыми державами возрос
Марк Милли

Марк Милли. Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Consolidated News Photos / Global Look Press

Глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил о возросшем риске серьезного конфликта между мировыми державами. Его слова передает ТАСС.

«Мы сталкиваемся сейчас с двумя мировыми державами — Россией и Китаем», — констатировал Милли. По его словам, обе страны располагают значительным военным потенциалом и намерены «изменить нынешний порядок, основанный на правилах».

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Марина Совина
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