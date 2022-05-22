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В США предположили причину отсутствия ответа КНДР на предложение о контактах

Reuters: COVID-19 мог стать причиной отсутствия ответа КНДР на предложение США о контактах
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

В США полагают, что введенные в связи с COVID-19 ограничения в Северной Корее могут быть причиной, что Пхеньян не отвечает на предложения Вашингтона о дипломатических контактах. Такое предположение высказал представитель американской администрации в разговоре с агентством Reuters.

На вопрос о том, готов ли президент США Джо Байден предпринять конкретные шаги, чтобы выйти из тупика в переговорах, чиновник отметил, что «это решение, которое может принять только КНДР».

В настоящее время Байден находится в столице Южной Кореи в рамках своего азиатского турне в качестве главы государства. На совместной пресс-конференции с лидером республики Юн Сок Ёлем глава Белого дома пообещал активизировать усилия по сдерживанию северокорейских угроз. В то же время Байден заявил, что он открыт для переговоров, в том числе для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Кроме того, Байден отметил, что США предложили Северной Корее вакцины от коронавируса, однако предложение осталось без ответа.

Ксения Назарова
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