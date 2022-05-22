Средний лимит по кредитным картам в России снизился до минимума за два года

«Эквифакс»: средний лимит по кредитным картам снизился до минимума с июля 2020 года

Средний размер лимита по кредитным картам в России снизился в апреле на 0,9 процента, до 65,8 тысячи рублей, что является минимумом с июля 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Отмечается, что выдачи кредитных карт в апреле начали восстанавливаться, при этом количество выданных карт выросло на 17,5 процента, до 1,26 миллиона. Объем задолженности увеличился на 16,4 процента, до 82,9 миллиарда рублей. Это произошло на фоне повышения стоимости заемных средств по кредитным картам до многолетних максимумов, от 33,5 процента в марте прошлого года до 34,1 процента годовых.

По последним данным Центрального банка, рост кредитования физлиц в марте замедлился. За месяц портфель вырос всего на 0,1 процента против прироста на 1,7 процента месяцем ранее. По итогу марта портфель розничных кредитов составил 25,763 триллиона рублей.

Ранее Центробанк разрешил покупать наличную валюту в банках без ограничений начиная с 20 мая. Согласно заявлению регулятора, к приобретению будут доступны любые валюты, за исключением долларов и евро.

