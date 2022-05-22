Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Средний лимит по кредитным картам в России снизился до минимума за два года

«Эквифакс»: средний лимит по кредитным картам снизился до минимума с июля 2020 года

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Средний размер лимита по кредитным картам в России снизился в апреле на 0,9 процента, до 65,8 тысячи рублей, что является минимумом с июля 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Отмечается, что выдачи кредитных карт в апреле начали восстанавливаться, при этом количество выданных карт выросло на 17,5 процента, до 1,26 миллиона. Объем задолженности увеличился на 16,4 процента, до 82,9 миллиарда рублей. Это произошло на фоне повышения стоимости заемных средств по кредитным картам до многолетних максимумов, от 33,5 процента в марте прошлого года до 34,1 процента годовых.

По последним данным Центрального банка, рост кредитования физлиц в марте замедлился. За месяц портфель вырос всего на 0,1 процента против прироста на 1,7 процента месяцем ранее. По итогу марта портфель розничных кредитов составил 25,763 триллиона рублей.

Ранее Центробанк разрешил покупать наличную валюту в банках без ограничений начиная с 20 мая. Согласно заявлению регулятора, к приобретению будут доступны любые валюты, за исключением долларов и евро.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Немов
Обсудить
Последние новости
Гендиректор «Зенита» высказался об уходе Дзюбы
Названы препятствия для экономических отношений России и Азии
Великобританию предупредили о значительном росте числа случаев оспы обезьян
США не подтвердили уничтожение партии западных вооружений для Украины
Объяснено исчезновение памятника академику Сахарову из Москвы
Россиянка проехалась на новом поезде и описала поездку фразой «как в гробу»
Курсанты кадетского корпуса МВД отравились и попали в больницу
В МИД сообщили о тревожной тенденции в Арктике
Жительница Подмосковья купила огурцы с червями
Российская авиация уничтожила более двух сотен бойцов ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.