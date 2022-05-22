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Объяснена восприимчивость диабетиков к COVID-19

Nature Metabolism: пониженный уровень 1,5-AG сделал диабетиков восприимчивыми к COVID-19

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Китайские ученые обнаружили, что низкая концентрация определенного метаболита у пациентов с диабетом объясняет их восприимчивость к COVID-19. Об этом сообщается в статье Nature Metabolism.

В ходе исследования специалисты провели поиск метаболитов, уровень которых различался у пациентов с диабетом и без него. Они обнаружили 484 вещества, при этом 222 из них уже синтезируются и распространяются на коммерческой основе. Живые клетки выращивали в присутствии этих метаболитов, после чего их подвергали воздействию образцов вируса SARS-CoV-2.

Отмечено, что метаболиты связываются с вирусом и делают слабее его способность проникать внутрь клеток. Дальнейшие исследования сузили список молекул до одной — моносахарида 1,5-ангидроглюцитол (1,5-AG). Авторы исследования отмечают, что в организме он фильтруется в почках и повторно всасывается в кровь, однако у людей с диабетом реабсорбция не работает и 1,5-AG выводится с мочой.

Ученые обнаружили более высокие нагрузки вирусной инфекции в живых клетках в случаях, когда уровни 1,5-AG были ниже. Добавление сыворотки, содержащей моносахарид, к клеточной культуре снижало уровень вирусной нагрузки. Исследователи также давали сыворотку диабетическим мышам и обнаружили, что это приводит к снижению вирусной нагрузки после заражения коронавирусом.

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Александр Еникеев
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