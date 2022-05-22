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В Германии предложили ликвидировать газовую сеть

Статс-секретарь Минэкономики ФРГ Грайхен предложил ликвидировать газовую сеть в стране

Фото: Christian Charisius / Reuters

Министерство экономики и защиты климата Германии предложило постепенно ликвидировать газовую сеть в стране. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.

Отмечается, что статс-секретарь ведомства Патрик Грайхен на одном из мероприятий попросил представителей коммунальных хозяйств ФРГ спланировать работу по демонтажу газовой сети. Необходимость в подобных мерах он обосновал планами по декарбонизации экономики Германии. «Разумеется, в 2045 году газа в сетях больше не будет», — выразил уверенность Грайхен.

Предложение статс-секретаря Минэкономики раскритиковал глава Объединения муниципальных предприятий Ингберт Либинг. По его мнению, демонтаж газовых сетей является нецелесообразным, поскольку «обесценит существующую инфраструктуру, которая стоит несколько сотен миллиардов евро». При этом он подчеркнул, что по этим сетям можно доставлять потребителям углеродно-нейтральные газы.

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Планы министерства назвали «абсолютно контрпродуктивными» и в Федеральном объединении предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW). Глава организации Керстин Андреэ указала на то, что сейчас немецкие газовые сети снабжают энергией 20 миллионов домохозяйств и 1,8 миллиона компаний. «Газораспределительные сети являются важной частью нашей будущей энергетической системы и повышают устойчивость всей системы газоснабжения», — заявила она.

С предложением Минэкономики согласились в немецком энергетическом агентстве DENA, учредителем которого является само ведомство. По прогнозам его аналитиков, к 2045 году потребление газа должно сократиться примерно на треть.

Ранее глава энергетического концерна RWE Маркус Креббер заявил, что Германия может стать независимой от российского газа к весне 2025 года. По его словам, для этого ФРГ нужно иметь больше терминалов для сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводы для транспортировки СПГ с хранилищ в Западной Европе.

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Варвара Кошечкина
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